Militairen krijgen nieuwe radio’s voor grond-luchtverbinding

De huidige radio’s hebben na 20 jaar het einde van hun levensduur bereikt. Bovendien is de techniek verouderd. Die voldoet vanaf 2025 niet meer aan de door de NAVO gestelde eisen voor beveiligde communicatie. Met de nieuwe radio’s is dat probleem van de baan. Ze zijn voorzien van uitgebreidere technologie. Daarmee verbetert ook de communicatie tijdens operaties. Zoals bij close air support-missies bijvoorbeeld. Daarbij schakelen jachtvliegers op aanwijzingen van grondtroepen doelen uit of schrikken de vijand af door laag te vliegen.

1.200 stuks

Ook internationale partners maken gebruik van dit soort radio’s. De vervanging draagt daarom bij aan het verbeteren van de internationale samenwerkingsmogelijkheden. In totaal schaft Defensie er zo’n 1.200 aan.

Het project, waarmee tussen de 50 en 250 miljoen is gemoeid, slaat naadloos aan op het bredere wapensysteem IT-programma Foxtrot. Dat richt zich op verbindingen in het mobiele tactische domein voor de gehele krijgsmacht.