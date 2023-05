Wil je geen gedoe op reis: deze gids moet in de bagage van iedere toerist

Op reis gaan moet leuk zijn. Of dit nu een stedentrip is Parijs of Londen is of een zonvakantie aan een van de Spaanse costa’s maakt niet uit. Je wilt zorgeloos op reis om optimaal te genieten en de batterij op te laden voor als je weer aan het werk moet. Nu kun je niet alles afdichten en zijn er situaties waarbij er van genieten niets terecht komt, zoals noodweer. Met de nodige voorzorgsmaatregelen kom je echter al een heel eind. In deze gids voor veilig reizen staat waar je aan moet denken.

Reisverzekering

Zonder reisverzekering op vakantie gaan is onverstandig. Ook op reis kan er namelijk van alles gebeuren. Dan kun je denken aan diefstal van spullen, maar ook aan schade aan bagage. En gezien alle problemen in de lucht kan het gebeuren dat je terugvlucht wordt geschrapt. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk, maar met een reisverzekering is de kans op vervangend vervoer 100%. En mocht je langer moeten blijven op je vakantieadres (heel vervelend!), dan dekt een reisverzekering de extra kosten.

Zekerheid vooraf

Helaas kan er altijd iets gebeuren waardoor de vakantie niet door kan gaan. Met een annuleringsverzekering krijg je de reissom in bepaalde gevallen terug. Ziekte waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is, is hier een voorbeeld van. Als je een griepje hebt en daardoor niet op vakantie kunt, krijg je niks vergoed. Dat is wel het geval als je besmet bent geraakt met COVID-19 of in quarantaine moet. En als je door omstandigheden buiten jouw schuld je vlucht mist, krijg je (een deel van) de reissom terug.

Vaccinaties

Over COVID-19 gesproken, de maatregelen mogen dan in verreweg de meeste landen zijn teruggeschroefd, het is nog niet helemaal uit de wereld. Check altijd even goed of er nog coronamaatregelen en voorwaarden op jouw vakantieadres zijn. Misschien moet je een negatieve test laten zien of een bewijs van vaccinatie overleggen.

Daarnaast zijn er landen waarvoor het ten zeerste wordt aangeraden om één of meerdere vaccinaties te halen. Op de websites van de GGD en de meeste reisorganisaties kun je vinden wat er voor welk land wordt geadviseerd.

Reisadvies

Voor vrijwel alle toeristische gebieden is er een groen reisadvies. Ga je bijvoorbeeld naar de Costa del Sol gaat of voor een citytrip naar Parijs, dan hoef je echt niet naar het reisadvies te kijken. Dat is een ander verhaal als je naar bepaalde landen in Azië, Afrika of Zuid-Amerika gaat. Daarnaast zijn er grensgebieden in Europa die je beter kunt mijden. Vooral voor mensen die een roadtrip gaan maken of op fietsvakantie gaan, is het slim om hier goed naar te kijken.

Er zijn genoeg voorbeelden van fietsers die door bijvoorbeeld Iran reden en in gevaarlijke situaties terecht kwamen. Het reisadvies vind je op de website van de overheid. En bij twijfel kun je altijd contact met een reisorganisatie opnemen.