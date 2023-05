Nachtelijke knokpartij op strand Bloemendaal, 9 gewonden

Meerdere gewonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging het rond 00.30 uur mis toen meerdere personen ruzie met elkaar kregen. 'Er ontstond een flinke vechtpartij waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Drie personen liepen letsel op door een scherp voorwerp', aldus de politie.

Nog geen aanhoudingen

In totaal ongeveer negen personen moesten behandeld worden en / of naar het ziekenhuis voor behandeling. Op dit moment is er nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mogelijke getuigen van de vechtpartij worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.