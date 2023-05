Politie arresteert 1.579 demonstranten blokkade A12 Den Haag

In Den Haag is de politie zaterdag rond 14.00 uur begonnen met het aanhouden en verwijderen van actievoerders van Extinction Rebellion (XR) die de A12 al sinds het middaguur blokkeren met een protestactie. Dit meldt de politie zaterdag.

Actievoerder door politieafzetting gebroken

Rond 12.00 uur zijn de actievoerders door de politieafzetting gebroken bij de ingang van de Utrechtsebaan en zijn een sit-down actie gestart. De politie is begonnen om kwetsbare personen zoals minderjarigen en mindervaliden aan te spreken om weg te gaan. Ook kregen andere aanwezigen de gelegenheid om de Utrechtsebaan te verlaten.

Inzet van de waterwerper

De politie heeft na het middaguur actievoerders die de Utrechtsebaan blokkeren gevorderd om weg te gaan van de A12. Omdat de politie zag dat er geen gehoor werd gegeven aan de oproep om de Utrechtsebaan te verlaten. Daarom heeft de politie de waterwerper ingezet die met een lage druk water zal worden ingezet. De politie heeft actievoerders die voor de waterwerper waren gaan liggen weggehaald.

Politie verricht eerste aanhoudingen

De politie blijft de oproep aan de actievoerders om de Utrechtsebaan te verlaten herhalen maar hier wordt nog steeds geen gehoor aan gegeven. De waterwerper is aan beide kanten van de blokkade actief. Rond 13.55 uur begint de politie de eerste actievoerders die de Utrechtsebaan blokkeren aan te houden. De politie gebruikt daarbij een brancard op wielen om actievoerders veilig en effectief te verplaatsen.

Update 18.00 uur

De politie heeft zaterdagmiddag in totaal 1.579 actievoerders aangehouden die de Utrechtsebaan blokkeerden. Actievoeren op deze locatie is door de burgemeester verboden, de actievoerders plegen daarom een strafbaar feit. Daar wordt met hun aanhouding een einde aan gemaakt. 'Maar gelet op het verder vreedzame karakter van de blokkade, zullen de meesten van hen daarvoor niet worden vervolgd', zo heeft het OPenbaar Ministerie (OM) zaterdagavond laten weten.

'Geen meerwaarde in vervolging door OM'

De burgemeester van Den Haag faciliteert ruimhartig demonstraties in Den Haag, maar heeft dat op de A12 verboden. Wie toch deelneemt aan de blokkade, pleegt dus een strafbaar feit: overtreding van de Wet openbare manifestaties. Dit is echter een gering strafbaar feit. Zover de actievoerders zich verder vreedzaam hebben gedragen (en inmiddels is uit eerdere blokkades gebleken dat dit meestal het geval is) ziet het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in strafvervolging. Het belangrijkste doel van de aanhoudingen – namelijk beëindiging van het strafbare feit, de blokkade – is immers al bereikt.

Actievoerders die andere strafbare feiten hebben gepleegd wel vervolgd

Dit geldt nadrukkelijk niet voor actievoerders die zich schuldig maken aan andere strafbare feiten, zoals bekladding, vernieling, belediging, opruiing, verzet, verkeersgevaarlijk gedrag of geweld. Zij zullen worden overgebracht naar het hoofdbureau van politie, waar hun zaak verder wordt beoordeeld.

Eerdere aanhoudingen

In januari en maart zijn bij acties op de Utrechtsebaan ook veel demonstranten aangehouden, in totaal ruim 1450. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels besloten dat ook de meesten van hen niet vervolgd worden. Voor zover zij zich vreedzaam hebben gedragen en geen andere strafbare feiten hebben gepleegd, ziet het Openbaar Ministerie geen meerwaarde in een strafproces.

Blokkades januari en maart

Deze blokkades van januari en maart leverden, toen die eenmaal een feit waren, geen gevaar meer op voor de verkeersveiligheid, omdat de politie ad hoc maatregelen wist te treffen. Bij eerdere blokkades in 2021 en 2022 was dat anders. Voor strafbare feiten die daarbij zijn gepleegd is wel vervolging ingesteld. Begin dit jaar heeft de rechtbank in Den Haag hiervoor actievoerders veroordeeld. Andere zaken lopen nog bij de rechtbank.