Onbekende man op klaarlichte dag ontvoerd in Spanbroek

De politie is druk bezig met het onderzoek naar de man die vrijdagmiddag rond 14.20 uur onder dwang werd meegenomen in Spanbroek. 'Op dit moment weten we nog niet wie of waar de man nu is', zo meldt de politie zaterdag.

Onder dwang meegenomen

De politie kreeg veel tips en het publiek denkt goed mee waarvoor de politie dankbaar is. Het slachtoffer werd onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek.

'Ernstige zorgen om gezondheid van de man'

De politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de man. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Heerhugowaard twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Wat hun rol precies is bij het incident zal nader worden onderzocht. De aanhouding van het tweetal heeft in ieder geval niet geleid tot de identiteit en / of verblijfplaats van de man. Het tweetal zit in beperkingen.