Grote heidebrand in Oirschot

Maandagmiddag rukte de brandweer rond 16.45 uur met groot materieel uit voor een heidebrand op de Oirschotse Heide. Een stuk van ongeveer 50 x 50 meter is verloren gegaan.

De brandweer zette drie blusvoertuigen en een waterwagen in. Ook de politie en Koninklijke Marechaussee waren aanwezig. De brandweer moest eerst nog een poort openen voordat men met alle voertuigen bij de brand kon. De rook was van veraf al te zien. De oorzaak van de brand is niets bekend.