15 jaar cel voor doodschieten man in Utrechts café De Plak

Een 41-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. De man schoot op 9 oktober 2021 in café De Plak in Utrecht met één schot een man dood. Dit deed hij nadat hij een andere man had geslagen. Een vrouw raakte zwaargewond door hetzelfde schot.

De rechtbank veroordeelt de verdachte voor doodslag op de man, voor poging tot doodslag op de vrouw en mishandeling van de andere man.

Vecht- en schietpartij

Op 9 oktober 2021 loopt de verdachte rond 19:30 uur café De Plak in Utrecht binnen. Nadat hij een bekende begroet, slaat hij vrijwel direct daarna een andere man in zijn gezicht. Verdachte wordt door omstanders weggeduwd en vastgepakt. Terwijl dit gebeurt, pakt hij een vuurwapen en laadt het door. Ondertussen zijn een andere man en vrouw bij de verdachte in de buurt komen staan. De man zegt iets en wijst met zijn vinger naar de verdachte. Die brengt zijn arm omhoog en het wapen gaat af. De man valt op de grond en overlijdt kort na het arriveren van de hulpdiensten. Ook de vrouw wordt door de kogel geraakt en raakt zwaargewond.

Camerabeelden

De gebeurtenissen in het café zijn vastgelegd door meerdere camera’s. Op de beelden is te zien dat het wapen dat de verdachte vasthoudt, afgaat. De verdachte zelf zegt dat hij de trekker niet of niet opzettelijk overhaalde. De rechtbank gaat hier niet in mee. Het is niet aannemelijk geworden dat het wapen door een technisch mankement of een andere oorzaak afging. Ook vindt de rechtbank het niet aannemelijk geworden dat een gebrek aan kennis van het vuurwapen, de pijnlijke hand van verdachte die hij eerder opliep bij het slaan van een man of het feit dat er aan hem werd getrokken leidden tot een ongewild schot. De rechtbank stelt op basis van de camerabeelden vast dat verdachte binnen een paar seconden het wapen pakte en het direct doorlaadde. Op het moment dat de twee slachtoffers aan kwamen lopen, had verdachte zijn arm waarin hij het vuurwapen had vrij en kon hij die vrij bewegen. Hij bracht zijn arm omhoog en richtte het wapen op de man die voor hem stond waarna hij de trekker overhaalde. De rechtbank oordeelt dat verdachte het slachtoffer opzettelijk doodde én dat hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardde dat ook de vrouw zou komen te overlijden. Hij schoot immers in een vol café op zeer korte afstand op de man, terwijl er veel mensen - onder wie de vrouw - in de buurt stonden.

Straf

Bij de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de maximaal op te leggen gevangenisstraf volgens de wet. Voor doodslag is dat nu nog 15 jaar. In dit geval is er niet alleen sprake van doodslag, maar ook van een poging tot doodslag op de vrouw én een mishandeling, waardoor de maximaal op te leggen straf 20 jaar is. Maar de rechtbank vindt dat, gelet op de straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd, een lagere gevangenisstraf dan de 18 jaar die door de officier van justitie is geëist, op zijn plaats is. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Daarnaast moet hij schadevergoedingen betalen aan nabestaanden en slachtoffers.