Vijftal aangehouden voor meerdere straatroven in Amsterdam-Zuid

In totaal worden de verdachten in verband gebracht met maar liefst dertien strafbare feiten die van februari tot en met begin mei gepleegd zijn. Ook worden zij verdacht van mishandeling, diefstal en chantage/afpersing. De minderjarige verdachten hebben daarbij eveneens minderjarige slachtoffers gemaakt. Hun slachtoffers hebben onder bedreiging en met geweld persoonlijke goederen en geld moeten afstaan.

Het vijftal heeft hierbij niet gezamenlijk geopereerd maar in groepjes van twee en drie. Vooralsnog lijkt het er niet op dat het tweetal en het drietal elkaar kent.

Het drietal

Op donderdag 4 mei komt een eerste aangifte binnen van een jongeman die op de Van Baerlestraat zou zijn mishandeld nadat hij heeft voorkomen dat hij beroofd zou worden. Enkele dagen later komen nog eens drie aangifte binnen van straatroven, een mishandeling en afpersing die in dezelfde omgeving hebben plaatsgevonden. De politie heeft de aangiften gebundeld en een onderzoek gestart.

Al vrij snel komt het onderzoeksteam van het basisteam Zuid-Buitenveldert op drie verdachten uit door camerabeelden in de nabije omgeving. De signalementen van de jongemannen op de beelden komen overeen met datgene de slachtoffers verklaren en het onderzoek richt zich daarna tot het identificeren van dit trio.

De identiteit van de verdachten wordt door effectief speurwerk van het onderzoeksteam na een paar dagen vastgesteld en vraagt de officier van justitie toestemming voor aanhouding buiten heterdaad. De officier verleent deze en de drie Amsterdammers, 14, 15 en 16 jaar, worden op dinsdag 16 mei aangehouden.

Het tweetal

Het groepje bestaande uit twee jonge Amsterdammers (14 en 15 jaar) wordt verantwoordelijk gehouden voor negen zaken die gepleegd zijn tussen half februari tot half april 2023. Dit tweetal is echter minder gecentreerd (meerdere delen van Zuid en in Amstelveen) en op verschillende manieren te werk is gegaan dan het drietal. De twee hebben onder andere enkele diefstallen gepleegd nadat zij een afspraak via internet hebben gemaakt voor de zogenaamde koop van een telefoon.

Maar ook in al deze zaken is relatief vlot tot een link naar de verdachten gekomen. Een onderzoek is gestart en het basisteam heeft hierbij nauw samengewerkt met de districtsrecherche Zuid. Na intensief onderzoek heeft de politie deze twee jongemannen op dinsdag 9 mei op last van de officier van justitie buiten heterdaad kunnen aanhouden.

Vervolgtraject

Gelet op de jonge leeftijd van de verdachten, zijn vier van hen onder speciale schorsende voorwaarden op vrije voeten gesteld. Voor nu heeft het viertal onder andere locatieverboden opgelegd gekregen en dient zich te houden aan een avondklok. De vijfde verdachte zit nog vast. De zaken moeten inhoudelijk strafrechtelijk nog worden behandeld. Daarnaast kijkt de politie met behulp van diverse partners op welke wijze gepaste hulpverlening in de gezinnen kan komen.

Het onderzoek

Met deze vijf aanhoudingen stopt het onderzoek overigens niet. De onderzoeksteams blijven onverminderd op- en onopvallend werken aan het terugdringen van straatroven, overvallen, diefstallen, afpersing en overlast van (criminele) jeugdgroepen.