Prinses Beatrix ontvangt zonnebloem ter gelegenheid van 50-jarig jubileum Van Gogh Museum

Zonnebloem

De ontvangst van de zonnebloem door prinses Beatrix, in navolging van haar moeder Juliana, markeerde een bijzonder moment tijdens de jubileumviering. Het symboliseerde de voortdurende betrokkenheid van de koninklijke familie bij het museum en de waarde die zij hechten aan het werk van Vincent van Gogh. Na de plechtigheid kreeg het gezelschap, inclusief prinses Beatrix, een exclusieve rondleiding in de jubileumtentoonstelling Van Gogh in Auvers. Zijn laatste maanden, die tot 3 september 2023 te bewonderen zal zijn. Deze tentoonstelling biedt een unieke blik op het leven en werk van de kunstenaar tijdens zijn verblijf in Auvers-sur-Oise gedurende de laatste maanden van zijn leven.

Emilie Gordenker, de directeur van het Van Gogh Museum, droeg speciaal voor deze gelegenheid een jurk van modeontwerper Edwin Oudshoorn. In de gouden borduurmotieven van korenschoven en de diepblauwe raffia-stof van de jurk zitten verwijzingen naar het zomerse Franse platteland, dat Van Gogh in zijn werk zo prachtig verbeeldde.

Cadeau voor de stad

Als een cadeau aan de stad Amsterdam vindt er 's avonds om 23:00 uur een spectaculaire drone performance plaats, ontworpen door Studio DRIFT. De performance belicht de innovatieve en creatieve geest die het Van Gogh Museum vertegenwoordigt.

Eerder op de dag deelden medewerkers van het museum tienduizenden zonnebloemen uit, waardoor het Museumplein werd omgetoverd tot een kleurrijke bloemenzee. Deze traktatie benadrukt de waardering van het Van Gogh Museum voor het publiek dat al jarenlang het museum bezoekt en de kunst van Van Gogh waardeert.

Het Van Gogh Museum kijkt terug op een succesvolle 50 jaar, waarin het museum wereldwijd erkenning heeft gekregen als een onmisbare bestemming voor kunstliefhebbers. Het 50-jarig jubileum vormt een mijlpaal in de missie van het museum om een divers publiek te inspireren met het leven en werk van Vincent van Gogh en zijn tijd.