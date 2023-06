Bakkers maken zich op voor staking door krenterige houding werkgevers

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen staan klaar om hun leden die werken in de industriële en ambachtelijke bakkerijen op te roepen om te staken. Na een krenterig loonbod van de werkgevers van gemiddeld 5% per jaar, is wat de vakbonden betreft de maat vol. Beide bonden hebben de werkgevers nu een ultimatum gestuurd.

Als er voor woensdag 7 juni om 12.00 uur geen beter bod op tafel ligt, dan roepen de vakbonden de komende weken bakkers in heel Nederland op om het werk neer te leggen.

Bestuurder Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen: ‘De werkgevers proberen weer een cao af te sluiten die ten koste gaat van hun werknemers, onbegrijpelijk gezien het grote belang van goed en gemotiveerd personeel’. Werkgevers bieden voor een 2-jarige cao een loonsverhoging van gemiddeld 5% per jaar. Wat de vakbonden betreft is dat veel te weinig.

In opstand komen

Ron Vos, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘De lonen van de bakkers houden de inflatie al jaren niet bij, het wordt tijd dat de werknemers hier tegen in opstand komen. De houding van werkgevers is in deze tijd volstrekt ongepast’. Wat de FNV betreft wordt de automatische prijscompensatie in de cao afgesproken met een loonsverhoging per 1 juni van dit jaar die 14,3% bedraagt.

Regeling Vervroegd Uittreden

Verder willen de vakbonden in deze sector, die zich deels kenmerkt door zwaar werk in ploegendiensten door werknemers die op jonge leeftijd zijn gaan werken, de RVU (Regeling Vervroegd Uitreden) als recht opnemen in de cao.

Ultimatum

Het door de vakbonden gestelde ultimatum loopt woensdag 7 juni om 12:00 af. Komen werkgevers niet over de brug dan gaan de vakbonden hun leden op meerdere locaties oproepen om te gaan staken. Vos en Van de Mheen: ‘De bakkers moeten het niet langer accepteren dat ze als sluitpost op de begroting worden behandeld, doen ze dat niet, dan gaan werkgevers door met dit gedrag’.

Bakkerijen

In de branche werken in totaal 51.000 werknemers. Hiervan werken 7.100 werknemers in de industriële bakkerijen, 43.900 werknemers zijn werkzaam in de ambachtelijke bakkerijen.