Meerdere aanhoudingen na geweldsincidenten

De politie heeft afgelopen periode vijf verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij meerdere geweldincidenten in Heerhugowaard. Het gaat om vier minderjarigen en een 18-jarige jongeman, allen uit de omgeving van Heerhugowaard.

Tussen 18 april en 15 mei zouden de verdachten in wisselende samenstelling zes mensen hebben mishandeld. Het politieonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie is nog niet afgerond, en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



De vijf verdachten zijn na hun aanhouding voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft geoordeeld dat alle verdachten het verdere verloop van het strafrechtelijk onderzoek, onder bepaalde voorwaarden, in vrijheid mogen afwachten. Gelet op de leeftijd van de verdachten en het lopend onderzoek doen politie en OM geen verdere mededelingen.

De politie heeft alle slachtoffers van de geweldincidenten persoonlijk op de hoogte gesteld van het verloop van het onderzoek. Zij hebben ook allen bijstand van slachtofferhulp aangeboden gekregen.