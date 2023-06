Meerdere gewonden door vermoedelijke straatrace

Rond 21.25 uur kreeg de politie een melding van een aanrijding op de Europaweg. Ter plaatse troffen de agenten een flinke ravage. Op straat lagen meerdere gewonden. Zij werden geholpen door medewerkers van de ambulance.

Onderzoek

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat een personenauto, met daarin voor zover nu bekend vier inzittenden, achterop een stilstaand taxibusje botste. Deze stond stil voor het stoplicht. Uit eerste onderzoek is verder gebleken dat de personenauto mogelijk betrokken was bij een straatrace met een andere auto. Daarbij zou met hoge snelheid over de Europaweg zijn gereden en na de aanrijding zou de andere wagen er vandoor zijn gegaan. Dit zal uit verder onderzoek moeten blijken. Daarbij worden onder andere getuigen gehoord, technisch onderzoek gedaan en gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn.

Slachtoffers

Alle vier de personen in de betrokken personenwagen waren behoorlijk gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het zijn allen mannen tussen de 16 en 33 jaar oud uit Helmond. De verwondingen van de personen in het taxibusje vielen gelukkig mee. Wel zijn zij voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Dit betrof een man van 56 uit Helmond en een man van 24 uit Tilburg.