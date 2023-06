Defensie koopt 14 nieuwe ultramoderne helikopters voor speciale operaties

Cougar

'De toestellen volgen de Cougar-transporthelikopters op. Dat gebeurt volgens de huidige planning vanaf begin 2028', zo schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Kamer.

Special Operations Force (SOF)

De aanschaf is een van de maatregelen waarmee Defensie een squadron van het Defensie Helikopter Commando ombouwt tot Special Operations Force (SOF). Het versterken van SOF-capaciteit voor operaties op land en op zee is een speerpunt uit de vorig jaar verschenen Defensienota.

H225M Caracal

De nieuwe helikopters zijn van het type H225M Caracal. Dat bleek te voldoen aan de gestelde eisen. Defensie koopt ze bij de Europese fabrikant Airbus Helicopters. Net als de Cougars krijgen de toestellen Vliegbasis Gilze-Rijen als thuisbasis. Inbegrepen bij de aanschaf is een nieuwe missie-uitrusting voor de helikopters. Ook tijdelijke simulatiecapaciteit voor opleiding en training valt binnen het project.

Cougars 27 jaar in dienst

Cougar-helikopters zijn al 27 jaar in dienst bij Defensie, onder meer voor het vervoer van troepen, materieel en voor gewondentransport. Een aantal opereert ook als boordhelikopter vanaf marineschepen. De militaire organisatie zet de toestellen daarnaast in als blushelikopter. Dan hangt er een flexibele waterzak (bambi-bucket) onder het toestel.

Levensduur Cougar verlengd tot 2030

Een grote tussentijdse opknapbeurt kreeg het wapensysteem nooit. Dat had onder meer te maken met veranderende inzichten over het in gebruik houden van het toestel. Wel loopt er momenteel een verbeterproject. Dat verlengt de operationele levensduur van de huidige 12 Cougars tot 2030.