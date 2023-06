Nieuwe raketten voor F-35’s vergroten slagkracht

Raketten

'De hoogwaardige raketten zijn een antwoord op de zogenoemde A2/AD-capaciteit waarover veel potentiële tegenstanders tegenwoordig beschikken. Denk hierbij aan hoogtechnologische luchtverdedigingssystemen. Zonder moderne munitie brengt inzet in zo’n vijandelijke regio grote risico’s met zich mee. Dat beperkt de vrijheid van handelen van militaire eenheden', aldus het ministerie van Defensie.

Verbeteren bewapening

Het verbeteren van de F-35-bewapening was een van de concrete plannen uit de vorig jaar verschenen Defensienota. De nieuwe raketten van het type AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile- Extended Range) komen van de Amerikaanse fabrikant Northrop Grumman. Het is de enige optie die aan alle eisen voldoet. Defensie schaft ze aan via de overheid van de Verenigde Staten.

Innoverend vermogen

Met de aanschaf beschikt Defensie niet alleen over een afschrikwekkende maar ook schaarse capaciteit. In Europa is er namelijk een tekort aan dit soort anti-A2/AD-munitie. Door met de nieuwe munitie en ondersteunende systemen te trainen, kunnen de F-35’s (internationaal) ook meedoen aan nieuwe concepten van luchtoptreden. Dat draagt bij aan het innoverend vermogen van de krijgsmacht.