Agent die hond doodschoot en door afgeketste kogels eigenaren raakte niet vervolgd

Hond aangevallen door mogelijke vechthond

De politie kreeg op zaterdagavond 17 september een melding dat er op de Hikspoorstraat in Helmond een hond zou zijn aangevallen door een mogelijke vechthond. Eenmaal in de straat troffen de agenten een vrouw met een hondje. Ze verklaarde dat haar hond zojuist in de bek was genomen door een andere hond en heen en weer was geschud. De agenten belden vervolgens aan bij een woning waar de hond zou thuishoren.

Geschoten

Toen de deur werd geopend rende een Amerikaanse Stafford naar buiten. De gebeurtenissen volgen elkaar dan in rap tempo op. Een van de agenten voelt zich genoodzaakt om meerdere keren op de hond te schieten wanneer die zijn richting op komt gelopen. De hond wordt dodelijk geraakt. Een van de bewoners loopt een schampschot op net boven zijn oor. De andere bewoner wordt geraakt in zijn onderarm. Beiden werden geraakt door afgeketste kogels, zo blijkt uit onderzoek.

Onderzoek

Nadat ze in het ziekenhuis zijn behandeld doen de bewoners aangifte van poging tot doodslag. De Rijksrecherche start een onderzoek. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd heeft de Rijksrecherche gesproken met alle betrokkenen en diverse getuigen. Ook werden bodycambeelden van de agenten bekeken en gesprekken met de Meldkamer van de politie teruggeluisterd. Daarnaast is uitgebreid sporenonderzoek gedaan.

Oordeel

Volgens het OM is het voor de beoordeling relevant dat de agenten diverse malen tegen de bewoners hadden geroepen om de hond naar binnen te halen, net als het feit dat het soort hond bekend staat als vechthond en soms onberekenbaar gedrag kan vertonen. 'De agent heeft gericht geschoten en heeft daarbij zijn vuurwapen naar beneden gericht gehouden. Dat daarbij desondanks twee personen gewond zijn geraakt valt de agent niet te verwijten', zo oordeelt het OM. Gelet op alle feiten is er volgens het OM geen reden om de schietende agent te vervolgen.