Opnieuw zeven verdachten veroordeeld na rellen AZ - West Ham United

De rechtbank Noord-Holland heeft wederom zeven verdachten veroordeeld voor hun aandeel in de rellen rond de wedstrijd AZ – West Ham United in het AFAS Stadion in Alkmaar. Dat gebeurde op 18 mei 2023. De politierechter heeft straffen opgelegd variërend van alleen taakstraffen tot deels voorwaardelijke celstraffen in combinatie met taakstraffen. Gisteren veroordeelde de politie ook zeven verdachten.

Rellen

Nadat de wedstrijd was geëindigd en AZ was uitgeschakeld in de Conference League, braken de rellen uit. Een grote groep uit het supportersvak van AZ oefende flinke kracht en geweld uit op een hek dat stond tussen hun vak en de hoofdtribune. Op de hoofdtribune zaten tussen genodigden en familieleden van spelers ook supporters van West Ham United. Het hek is omgegaan en de groep viel supporters, stewards en beveiligers aan. Verschillende personen zijn onder meer geslagen, geschopt en geduwd. Toen de Mobiele Eenheid binnenkwam om de orde te herstellen, werd ook die aangevallen door deze groep.

De zeven verdachten die vandaag terechtstaan, worden verdacht van het plegen van openlijk geweld. Hiervan is sprake als het geweld is gepleegd door en vanuit een groep. Als een verdachte een wezenlijke bijdrage levert aan de gebeurtenissen, dan is hij samen met de anderen verantwoordelijk voor het geweld dat door de groep wordt gepleegd.

Oordeel rechtbank

De politierechter oordeelt dat het hier gaat om een ernstig feit. De groep keerde zich op gewelddadige wijze tegen supporters van West Ham United, stewards, beveiligers en de ME. Dat moet zeer beangstigend zijn geweest. Niet alleen voor de mensen die zijn aangevallen maar voor alle aanwezigen in het stadion, onder wie ouders met kinderen. Deze ongeregeldheden hebben niet voor niets geleid tot veel nationale en internationale media-aandacht. Dit soort feiten leidt in de samenleving tot gevoelens van angst en onveiligheid. Mensen vragen zich af of ze nog wel veilig naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan kijken.

Straffen

Een 27-jarige man heeft een supporter van West Ham United twee keer op zijn hoofd geslagen en een andere supporter twee keer geprobeerd te slaan. De politierechter vindt een taakstraf voor deze verdachte niet voldoende. Hij krijgt een celstraf van 30 dagen, waarvan 14 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, een taakstraf van 150 uur en voor een jaar een locatieverbod voor het AFAS Stadion en het terrein daaromheen.

Een 31-jarige man heeft een slaande beweging gemaakt naar een supporter van West Ham United. Hij krijgt een celstraf opgelegd van 30 dagen, waarvan 14 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, een taakstraf van 80 uur en voor een jaar een locatieverbod voor het AFAS Stadion en het terrein daaromheen.

Een 45-jarige man heeft een supporter van West Ham United geschopt die ook door anderen werd aangevallen. De verdachte meldde zich tijdig bij de politie waar ook een foto van hem is gemaakt. Later is toch een herkenbare foto van hem getoond in Opsporing Verzocht. Dat is een vormfout, oordeelt de politierechter die de straf daarom matigt. Hij krijgt een taakstraf opgelegd van 150 uur en voor een jaar een locatieverbod voor het AFAS Stadion en het terrein daaromheen.

Een 26-jarige man heeft in de richting van een supporter geslagen en daarna getrapt naar een andere man. Ook deze verdachte meldde zich zelf tijdig bij de politie waar een foto van hem is gemaakt. Toch is zijn afbeelding getoond bij Opsporing Verzocht. Dat is een vormfout, oordeelt de politierechter. Hij krijgt een taakstraf opgelegd van 120 uur en voor een jaar een locatieverbod voor het AFAS Stadion en het terrein daaromheen.

Een 19-jarige man heeft een trappende beweging gemaakt in de richting van een speler van West Ham United die naar de hoofdtribune kwam. Het is niet vast te stellen of de verdachte de speler heeft geraakt. De verdachte was al door de politie herkend, toch werd zijn beeld gedeeld op Opsporing Verzocht. Dat is een vormfout, oordeelt de rechter. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur en voor een jaar een locatieverbod voor het AFAS Stadion en het terrein daaromheen.

Een 35-jarige man heeft twee keer geprobeerd een ME'er tegen het hoofd te slaan. Daarna ging de verdachte niet weg. De politierechter houdt rekening met zijn persoonlijke omstandigheden. Hij krijgt een taakstraf opgelegd van 120 uur en voor een jaar een locatieverbod voor het AFAS Stadion en het terrein daaromheen.

Een 27-jarige man heeft zich provocerend gedragen tegenover de ME. Toen een ME'er hem met een wapenstok sloeg, maakte hij een schoppende beweging in de richting van de ME'er. De politierechter houdt er rekening mee dat de persoonlijke omstandigheden van de verdachte zijn gedrag beïnvloedden. De verdachte krijgt een taakstraf van 60 uur en voor een jaar een locatieverbod voor het AFAS Stadion en het terrein daaromheen.