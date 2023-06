Meerdere verdachten van seksueel misbruik aangehouden

Op maandag en dinsdag 5 en 6 juni werden in Den Haag, Vlaardingen en Hardinxveld-Giessendam zes verdachten in en bij hun woning aangehouden. De aanhoudingen werden verricht door het Team Mensenhandel van de Dienst Regionale Recherche Rotterdam.

Naast deze verdachten werd een andere verdachte aangehouden die al in bewaring zat in de PI Krimpen in verband met een ander onderzoek van de politie Den Haag. De verdachten van 59, 55, 53, 45, 41 en 30 jaar werden aangehouden, nadat een 22-jarige vrouw vorig jaar aangifte deed van misbruik en seksuele uitbuiting.

De vrouw verklaarde dat de mannen, waarvan sommigen elkaar kennen, haar vanaf haar 13e jaar tot haar 19e hebben misbruikt en hiervan ook opnamen zouden hebben gemaakt. De rechercheurs van het Team Mensenhandel werken daarom nauw samen met rechercheurs van de afdelingen Zeden van de politie-eenheden Den Haag en Rotterdam.

Tijdens de huiszoekingen bij de verdachten werden in totaal ruim 80 gegevensdragers, waaronder mobiele telefoons en laptops in beslag genomen. Een onderzoek in deze gegevensdragers heeft inmiddels de eerste resultaten opgeleverd en zal nog enige tijd in beslag nemen.

Eén verdachte wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De overige verdachten zijn inmiddels heengezonden maar blijven verdachten. Het onderzoek wordt voortgezet.