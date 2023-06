Partij drugs aangetroffen bij instap in woning

In een lopend onderzoek naar verdovende middelen heeft de politie woensdagmiddag 7 juni een instap gedaan in een woning aan de Tulpstraat in Amersfoort. Een 43-jarige man uit Amersfoort werd hierbij aangehouden.

Verdovende middelen

Woensdagmiddag 7 juni deed de politie een instap in de woning in Amersfoort. Er werd gezocht naar goederen die verband houden met verdovende middelen. In de woning troffen zij een hoeveelheid verdovende middelen en diverse telefoons aan. De bewoner van het pand, een 43-jarige man uit Amersfoort, werd aangehouden op verdenking van bezit van drugs. Omdat er mogelijk door het verkopen van drugs financieel voordeel is verkregen, is het voertuig van de verdachte in beslag genomen. Onderzocht wordt of het voertuig kan worden afgepakt.