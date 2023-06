Arrestant (32) overlijdt na te zijn getaserd bij aanhouding in Rotterdam

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar aanleiding van het overlijden van een arrestant in de nacht van op vrijdag op zaterdag. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

Getaserd bij aanhouding

Agenten kregen vrijdagavond rond 23.15 uur een melding van een persoon die op de ’s-Gravenweg in Rotterdam in verwarde toestand op een voertuig gesprongen zou zijn. 'Na een korte achtervolging werd de persoon met een stroomstootwapen onder controle gebracht', aldus het OM.

Overleden

Kort na de aanhouding werd de arrestant onwel. Hoewel de agenten en gealarmeerde hulpdiensten direct begonnen met reanimeren, overleed de 32-jarige man later in de nacht in het ziekenhuis.

Rijksrecherche

Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche uitgebreid onderzoek. Er zal onder andere sectie worden verricht en toxicologisch onderzoek worden gedaan om inzicht te krijgen in de doodsoorzaak. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie.