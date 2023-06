Amsterdam creëert kunstmatig verkeersinfarct door afsluiten Weesperstraat

Amsterdam gaat kijken wat in 6 weken de effecten zijn van een tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied. Deze ingrijpende maatregel is een proef. 'We onderzoeken wat de effecten zijn op de veiligheid, de leefbaarheid en het verkeer', aldus de gemeente Amsterdam. Vandaag 12 juni werd dus gestart met de proef in de hoofdstad.

Oostelijke binnenstad druk met auto's

De oostelijke binnenstad is nu druk met veel auto's. Over de Weesperstraat rijden ruim 1.500 auto's per uur. Met uitzondering van het weekend en de nachten. Tussen 12 juni en 23 juli 2023 onderzoeken we wat er op straat en in de directe omgeving gebeurt, als we de Weesperstraat van 06.00 tot en met 23.00 uur afsluiten voor auto's.

Ook sluipverkeerroutes afgesloten

We sluiten de Weesperstraat tijdelijk af van 12 juni tot en met 23 juli tussen de Nieuwe Herengracht en Nieuwe Keizersgracht. Met daarnaast tijdelijke afsluitingen in de Anne Frankstraat bij de Latjesbrug, de Hoogte Kadijk en de Kattenburgergracht ter hoogte van het Kattenburgerplein om sluipverkeer te voorkomen. ’s Nachts zijn alle afsluitingen open omdat er dan veel minder verkeer is.

Slagbomen

Nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer kunnen altijd door de slagbomen. Voor fietsers en voetgangers verandert er niks. Tussen 23.00 en 06.00 staan de slagbomen open voor iedereen.

Alle plekken blijven bereikbaar

Alle bestemmingen zijn te bereiken. De reistijd zal soms langer zijn. We waarschuwen al vanaf de A10. En vragen automobilisten om goed te bedenken waar ze in de stad moeten zijn en op de A10 de goede afslag te nemen.

Agenda Autoluw

We kijken goed naar de effecten van deze ingrijpende maatregel in de Weesperstraat, Valkenburgerstraat en de omliggende buurten. De resultaten gaan in november 2023 naar de gemeenteraad. De proef is onderdeel van de Agenda Autoluw.