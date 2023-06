Cold case heropend na vondst botten van sinds 1999 vermiste Alex van Cittert

Sinds 1999 werd de destijds 38-jarige Alex (Lex) van Cittert, woonachtig in Amsterdam, als vermist opgegeven. 'Eind mei, van dit jaar, werden er na graafwerkzaamheden op een bedrijventerrein in Lelystad, menselijke overblijfselen aangetroffen', zo meldt de politie maandag.

Onderzoek heropend

Na onderzoek blijken de aangetroffen menselijke overblijfselen te zijn van de sinds 10 februari 1999 vermiste Alex van Cittert. 'We houden rekening met de mogelijkheid dat van Cittert door een misdrijf om het leven is gebracht', aldus de politie maandag. Het onderzoek gaat verder in samenwerking met de politie eenheid Amsterdam.

Vermist

Op de site van de politie staat dat Alex van Cittert sinds 10-02-99 is vermist. De in 1961 geboren Alex was toen 38 jaar oud.