Training van Oekraïense F-16-vliegers start in de komende maanden

Nederland en verschillende Europese landen werken eraan zo snel als mogelijk te starten met het trainen van Oekraïense piloten op de F-16. Tegelijkertijd wordt er een trainingscentrum opgezet in een land in Oost-Europa. Verder draagt Nederland opnieuw bij aan het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Dit meldt minister Kajsa Ollongren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.