Brand in brandweerkazerne in Soest

Brandweer Soest moest woensdagavond rond 19.00 uur uitrukken voor brand in hun eigen kazerne aan de Lage Brinkweg. Dit zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

De brand bevind zich volgens de woordvoerder op de eerste etage van het gebouw waar de leslokalen zijn gesitueerd. Het zou gaan om het houten dak van het pand. Met onderandere een hoogwerker werd het vuur bestreden.

Omstreeks 19.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Op het moment van de brand was er niemand in de kazerne aanwezig. De brand werd ontdekt door omwonenden.