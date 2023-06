Luchtmacht defensielocatie Dongen stilgelegd vanwege arbeidsomstandigheden

Achterstallig onderhoud

Het gaat om het zogenoemde 982 squadron. Dit houdt zich bezig met technologische systemen en het ondersteunen van missies. 'Het opschorten van het werk moet ongelukken voorkomen. De gebouwen en faciliteiten op de locatie kampen met teveel achterstallig onderhoud en gebreken', aldus het ministerie.

Situatie in kaart brengen

De situatie wordt nu zorgvuldig in kaart gebracht. Dat gebeurt om te bekijken welke maatregelen nodig zijn om een deel van de verslechterde infra en faciliteiten te verbeteren. Zo wil de luchtmacht onveilige situaties zo veel als mogelijk uitsluiten zodat het squadron zijn werk weer kan oppakken.

Onderhoud en materieelbeheer van elektronische systemen

Het squadron is verantwoordelijk voor onder meer onderhoud en materieelbeheer van elektronische systemen bij de luchtmacht en de andere krijgsmachtdelen. De komende dagen wordt met spoed onderzocht wat het effect is op de operationele gereedheid van de krijgsmacht.

Verhuizen naar Woensdrecht

Het 982 squadron is onderdeel van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van de Koninklijke Luchtmacht en staat al enige tijd op de nominatie daarheen te verhuizen. Die verplaatsing is meerdere keren uitgesteld vanwege de financiële tekorten bij Defensie.

Amper geïnvesteerd

Dat was het gevolg van bezuinigingen en vergunningsproblematiek. Daardoor wordt de nieuwbouw later dan gepland opgeleverd. De voorgenomen verhuizing is ook de reden dat de afgelopen jaren amper is geïnvesteerd in de gebouwen en faciliteiten in Dongen.