Amsterdam vergaapt zich aan mega jacht

Niet alleen het jacht is imposant, ook de uitrustig van de boot. Zo staat op het achterdek een helikopter, zouden er meerdere zwembaden zijn en kan met eenvoudig vanaf de boot met een jetski het water op.

Volgens het AD is de boot met de naar Norn gemaakt in het Duitse LÜrssen Yachts en is in april te water gelaten. De eigenaar zou de Hongaarse techmagnaat Charles Simonyo zijn, de man achter Microsoft Office. De waarde van he schip wordt geschat op 250 miljoen euro.