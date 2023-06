Code Oranje: zware onweersbuien, windstoten, hagelstenen en gladheid

Het KNMI heeft Code Oranje afgekondigd vanwege zeer onstuimig weer dat dinsdagmiddag wordt verwacht in het gehele land met uitzondering van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Dit meldt het KNMI dinsdag.

Zware onweersbuien en hagel van 2 cm

Vanaf ongeveer 15.00 uur dinsdagmiddag bereiken zware onweersbuien het zuidwesten van Nederland. 'De onweersbuien bewegen verder noordoostwaarts over Nederland. Bij de buien kan veel neerslag in korte tijd vallen. Ook zijn hagelstenen van circa 2 cm mogelijk en plaatselijk kunnen zware windstoten van 80 km/uur voorkomen', aldus het KNMI. De onweersbuien zullen aan het einde van de avond het noordoosten verlaten.

Wateroverlast

De zware onweersbuien kunnen schade veroorzaken en gevaarlijk zijn als gevolg van wateroverlast, grote hagelstenen, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag

Gladheid

Verder is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er na een lange periode van warm en droog weer zoals nu het geval is, er bij lichte regen gladheid op de weg kan ontstaan. Dan is het belangrijk om afstand te houden.

Vuilresten op en in het asfalt

Deze vorm van gladheid doet zich voor bij lichte regen na een lange periode van droogte. Vuilresten op en in het asfalt mengen met regendruppels en veranderen in een dunne, slijmerige gladde laag. Het gaat om resten olie, rubber en stof. Bij hardere regen wordt het vuil snel weggespoeld.

Rustige optrekken en remmen

Als het glad is, is het belangrijk om afstand te houden. Je hebt namelijk meer tijd nodig om te reageren, omdat je een langere remweg hebt. Trek bij zomerse gladheid rustig op, rem voorzichtig en blijf alert.