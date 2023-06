FNV: 46% van de werknemers verpleeghuis- en thuiszorg komt maandelijks geld te kort

Elke maand zo’n € 100 tot € 400 tekortkomen. Het is de realiteit voor bijna de helft van de werknemers in verpleeghuis- en thuiszorg (VVT). Vier op de tien is bang voor schulden en ongeveer hetzelfde aantal werknemers verwacht betalingsproblemen of heeft ze al. Dat blijkt uit een enquête van de FNV naar de financiële positie, werkdruk en werk-privé balans van werknemers in de VVT. Het onderzoek is door 2.789 respondenten, zowel FNV-leden als niet-leden, ingevuld.

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het lijkt wel alsof de zorgmedewerkers hun eigen zorg op de laatste plaats stellen. Want ondanks de zorgen om de eigen financiële situatie en de toenemende werkdruk blijft de betrokkenheid van de werknemers groot. De helft van de respondenten wil nog heel lang in de ouderen- en thuiszorg blijven werken.’ Maar er wordt ook een duidelijk signaal afgegeven. Door de hoge werkdruk overweegt 41% de zorg te verlaten.

Betalingsproblemen

7% van de zorgverleners heeft daadwerkelijk al betalingsproblemen en nog eens 29% verwacht die te krijgen. Om die te voorkomen probeert ruim 90% van de werknemers minder uit te geven. Een bezoek aan de tandarts of dokter moet door bijna een kwart worden uitgesteld. Ook wordt er flink bespaard op boodschappen, verwarming, uitjes, kleding en vakanties. De respondenten besparen niet alleen, ze zijn ook meer gaan werken om de inkomsten te verhogen. 28% van de verpleeghuis- en thuiszorgmedewerkers die meededen aan het onderzoek is het afgelopen jaar meer uren gaan werken, waarvan ruim vier op de tien zegt anders niet meer rond te kunnen komen.

Werkdruk eist tol

Het verzuimpercentage in het eerste kwartaal 2023 was met 9,6% het hoogste in de sector Zorg & Welzijn (cijfers CBS). Volgens De Haas is een van de oorzaken de hoge werkdruk. Dat die als zeer hoog wordt ervaren, blijkt ook uit deze enquête. 80% vindt de werkdruk hoog of heel hoog, bij 71% van hen zorgt dat voor minder plezier in het werk. Minder vaste collega’s, personeelstekort en toegenomen administratiedruk zijn belangrijke redenen voor de hoge werkdruk. Ook de veranderende zorgvraag zorgt voor meer werkdruk, blijkt uit een eerder onderzoek van de FNV. Doordat mensen langer thuis blijven wonen zijn ze er vaak slechter aan toe voordat ze naar een verpleeghuis gaan. De Haas: ‘De zorgvraag wordt complexer en daar is meer en andere expertise voor nodig en die is nu niet altijd in huis.’

Gevolgen werkdruk voor cliënten

De jarenlange hoge werkdruk eist niet alleen zijn tol onder werknemers in de VVT. Volgens het overgrote deel van de respondenten (88%) staat daardoor ook de kwaliteit van de zorg onder druk. 44% van de respondenten vindt zelfs dat de gezondheid van de cliënten in gevaar komt.