Celstraffen voor diefstal ruim 20.000 iPhones op Schiphol

Woensdag heeft de rechtbank Noord-Holland in Haarlem vijf mannen veroordeeld voor de rol die zij hebben gespeeld bij de diefstal van een grote partij van meer dan 20.000 iPhones. 'Dat gebeurde op 14 maart en 6 december 2020 bij een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol. De rechtbank heeft de mannen gevangenisstraffen opgelegd van tien tot dertig maanden. Een zesde verdachte is vrijgesproken', zo meldt de rechtbank woensdag.

Diefstallen

Op 14 maart 2020 was een lading iPhones vanuit China aangekomen op Schiphol en naar een vrachtafhandelingsbedrijf in de buurt gebracht om verder vervoerd te worden. Het ging om 27 pallets met iPhones, met een winkelwaarde van ongeveer 2,9 miljoen Amerikaanse Dollars. Diezelfde avond meldde zich een chauffeur bij dat bedrijf om de iPhones op te halen. Daar liet hij valse vrachtbrieven zien en kreeg hij de lading mee. De chauffeur heeft de gestolen lading vervolgens naar een loods in Edam gebracht.

18.090 iPhones gestolen

Op 6 december 2020 was een lading van 18.090 iPhones met een winkelwaarde van ongeveer 19 miljoen Amerikaanse Dollars aanwezig in hetzelfde vrachtafhandelingsbedrijf. Ook toen werd de lading opgehaald door een chauffeur die valse vrachtbrieven liet zien. Deze chauffeur heeft de iPhones naar een loods in Almere gebracht. Een deel van de gestolen iPhones is later teruggevonden op verschillende plaatsen in Nederland en in Duitsland.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de diefstallen ernstige strafbare feiten zijn. De eigenaren van de iPhones hebben grote financiële schade geleden. Bovendien tasten diefstallen als deze het vertrouwen aan in de internationale luchthaven Schiphol en in de bedrijven die daar gevestigd zijn. In deze zaken zijn gevangenisstraffen passend.