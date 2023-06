Eerste vaatje nieuwe haring voor recordbedrag van 159.500,- geveild

Opbrengst naar Voedselbanken Nederland

De gehele opbrengst van het eerste haringvaatje, bij elkaar gebracht door tientallen bieders, is dit jaar geschonken aan Voedselbanken Nederland. Vanaf een tussenstand van een ‘ton voor een tonnetje’ werd de strijd vervolgd door twee partijen.

Twee jonge ondernemingen

Twee jonge ondernemingen, The FishLovers en Budget Thuis, zorgden voor een zinderende tweestrijd. Door het uitbrengen van het allerlaatste bod voordat de veilingmeester afhamerde, werd Budget Thuis de trotse eigenaar van het eerste vaatje met de vangst van 2023. Het allerlaatste bod voordat de veilingmeester afhamerde werd gedaan door Budget Thuis, die het vaatje mee naar huis mocht nemen. Vanaf morgen, vrijdag 23 juni, is de Hollandse Nieuwe weer in het land verkrijgbaar

Budget Thuis

Sebastiaan Rigter, CCO van Budget Thuis: 'We hebben deelgenomen aan de veiling van het eerste vaatje haring, omdat we graag de Voedselbanken steunen.' Meedoen aan dit bekende haringevenement is tevens een knipoog naar hun merkcampagne ‘Alles onder één dak’, waarin haring en ui eerder een hoofdrol kregen. 'Het idee achter de campagne is gebaseerd op vergelijkingen, waarbij we communiceren dat het heel logisch is al je energie- en telecomdiensten voor thuis gewoon bij één partij te combineren. We gebruiken de haring en ui als metafoor, waarbij de uitjes worden afgehaald bij de ene kraam en de haring bij de andere.'