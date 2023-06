Rotterdam gaat herhaaldelijke verkeersaso's fors zwaarder beboeten

Dwangsom van 500,- euro

'Gemeentelijke handhavers leggen dwangsommen van € 500,- op om verkeersasocialen die herhaaldelijk in de fout gaan, aan te pakken', aldus de gemeente. Dit is één van de nieuwe maatregelen uit de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak (RVA) die wethouder Vincent Karremans vandaag presenteerde.

'Grote ergenis'

Het is een grote ergernis in de stad: automobilisten die verkeersasociaal gedrag vertonen, met name in de zomermaanden. Rotterdammers vinden het zeer hinderlijk en vinden dat het de leefbaarheid in de stad aantast. Het gaat hier bijvoorbeeld om onnodig hard optrekken, getunede auto’s met knallende uitlaten, rondjes rijden (showverkeer) en luide muziek.

Set harde maatregelen

Wethouder Vincent Karremans (Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit): 'We hebben nu een set harde maatregelen die de veroorzakers van overlast echt gaan raken. Samen met de politie zorgen we dat het asociale verkeersgedrag uit de straten verdwijnt. Rotterdam is en wordt geen stiltetuin, maar een stuk fatsoenlijker is wel ons doel.'

Rotterdamse Verkeersaso Aanpak

De aanpak bestaat uit een aantal stevige maatregelen om zowel de overlastgevers te stoppen als ook de overlast te voorkomen:

•Inzet ‘verkeersaso team’: gemeentelijke handhavers richten zich specifiek op verkeersasociaal gedrag.

•Boete voor ‘onnodig geluidsoverlast’: politie en gemeentelijke handhavers leggen een boete van €280,- op voor ‘onnodig geluidsoverlast’ van voertuigen. Het gaat hier om onnodig hard optrekken, getunede auto’s met knallende uitlaten en luide muziek.

•Last onder dwangsom voor notoire overtreders: gemeentelijke handhavers houden gerichte acties in straten waar sprake is van veel overlast. Handhavers constateren, rapporteren en leggen de last onder dwangsom op. Bij iedere opvolgende overtreding moet de bestuurder dan een dwangsom betalen ter hoogte van €500,- oplopend met een maximum van €3000,-.

•Afspraken met autoverhuurbedrijven: we gaan regionaal en op landelijk niveau met autoverhuurbedrijven om de tafel om eenvoudiger huurauto’s in beslag te kunnen nemen. Daarmee roepen we de wildgroei aan snelle, luidruchtige huurauto’s – met buitenlandse kentekens – een halt toe.

•Monitoren met geluidsmeters: we hangen op diverse locaties geluidmeters op. Hiermee monitoren we de geluidsoverlast en kunnen we in samenwerking met het verkeersaso team van Handhaving en de politie, gerichter bepalen welke locaties en tijdsperiodes in aanmerking komen voor handhaving.

•Gedragscampagne: vanaf de zomer van 2023 start er een straatcampagne die de doelgroep van overtreders aanspreekt op hun gedrag.

Volledig pakket aan maatregelen

Eén van de maatregelen waar we ook dit jaar mee doorgaan, zijn de straatafsluitingen in het centrum van de stad. Meer informatie hierover en het totale pakket aan maatregelen is te vinden op rotterdam.nl/verkeersoverlast.