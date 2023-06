Flinke bermbrand op geluidswal bij kunstwerk langs snelweg A50 bij Son en Breugel

De brandweer is zaterdagavond rond 22.00 uur uitgerukt voor een bermbrand langs de snelweg A50 bij Son en Breugel. Ter hoogte van kunstwerk ‘oor’ stond de geluidswal over een oppervlakte van z’n 200 m2 in brand.

Nablussen

Het vuur was snel gedoofd maar de brandweer was nog lang bezig met het nablussen. Een watercontainer werd ingezet voor extra bluswater. Het verkeer op de snelweg ondervond geen last door de brand. De brand breidde zich snel uit vanwege het droge gemaaide gras dat op de schuine helling lag. Nu is er een groot zwartgeblakerd stuk zichtbaar.