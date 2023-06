Controle in garageboxen levert bijzondere vondsten op

Op initiatief van de gemeente Gooise Meren heeft de politie op 27 juni samen met een aantal andere partners preventieve integrale controles uitgevoerd bij een zestigtal garageboxen op meerdere locaties in de wijk Bussum-Zuid. Bij de controle werden diverse strafrechtelijke zaken aangetroffen.

Resultaten

In totaal werden rond de zestig garageboxen gecontroleerd. Er werden diverse strafrechtelijke zaken aangetroffen, zoals een hennepkwekerij, hennepgerelateerde goederen, een gestolen fiets, een boottrailer die vermoedelijk van diefstal afkomstig is en motoronderdelen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. De goederen zijn door de politie in beslag genomen.