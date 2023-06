Checklist voor het regelen van een uitvaart

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de nabestaanden af. Het regelen van een uitvaart is een ingrijpende en vaak emotionele taak, waarbij aan veel zaken gedacht moet worden. Om u hierbij te ondersteunen, bieden we in dit artikel een handige checklist aan.

Uitgebreide checklist voor het regelen van een uitvaart:

1) Aangifte van overlijden: Eerst moet er aangifte van het overlijden worden gedaan bij de gemeente.

2) Verklaring van overlijden: Vraag de huisarts of behandelend arts om een verklaring van overlijden.

3) Uitvaartverzekering controleren: Kijk na of er een uitvaartverzekering is en neem contact op met de verzekeraar.

4) Keuze tussen begrafenis of crematie: Maak een keuze tussen een begrafenis of crematie.

5) Kiezen van een uitvaartondernemer: Zoek een uitvaartondernemer die past bij de wensen van de overledene en de nabestaanden.

6) Datum en locatie bepalen: Bepaal de datum en locatie van de uitvaart.

7) Rouwkaarten: Ontwerp en verstuur rouwkaarten.

8) Opstellen van de rouwadvertentie: Als u een rouwadvertentie wilt plaatsen, stel deze dan op en kies een medium.

9) Bloemstukken regelen: Kies en bestel bloemstukken voor de uitvaart.

10) Kleding voor de overledene: Zorg voor passende kleding voor de overledene.

11) Kist of urn kiezen: Kies een kist voor een begrafenis of een urn voor een crematie.

12) Vervoer regelen: Regel vervoer voor de overledene en eventueel voor de nabestaanden.

13) Ceremonie invulling geven: Denk na over de invulling van de ceremonie, zoals muziek, toespraken, en rituelen.

14) Condoleanceregister: Zorg voor een condoleanceregister.

15) Catering en consumpties: Regel catering en consumpties voor na de uitvaart.

16) Nazorg voor nabestaanden: Denk aan eventuele nazorg voor de nabestaanden, zoals rouwbegeleiding.

Hulp van een uitvaartcentrum

Het is belangrijk te beseffen dat u dit niet allemaal zelf hoeft te doen. De bovenstaande checklist is bondig en beknopt. Toch kunt u daaruit al afleiden dat er veel op u af kan komen en dat er veel te regelen valt.

Een uitvaartcentrum kan u bijstaan en veel van de bovenstaande taken op zich nemen. Uitvaartondernemers zijn ervaren in het organiseren van uitvaarten en kunnen u helpen de juiste keuzes te maken die passen bij de wensen van de overledene en de nabestaanden.

De kosten van een crematie of begrafenis

De kosten van een uitvaart kunnen variëren afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Gemiddeld liggen de kosten voor een begrafenis hoger dan de kosten van een crematie. Bij een begrafenis moet u rekening houden met de kosten van de grafrechten en de grafsteen. Bij een crematie zijn er kosten voor de crematie zelf en eventueel voor de bijzetting of verstrooiing van de as.

Andere kosten die komen kijken bij een uitvaart zijn de kosten voor de uitvaartondernemer, de locatie, de kist of urn, bloemen, vervoer, catering, en drukwerk. Het is raadzaam om een duidelijk overzicht te hebben van de verwachte kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het regelen van een uitvaart is een grote taak, maar hopelijk kan deze checklist het wat overzichtelijker maken. En vergeet niet, u hoeft het niet alleen te doen: uitvaartondernemers als Ename Uitvaartzorg zijn er om je te helpen in deze moeilijke tijd.