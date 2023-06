Nepbezorgers proberen woning te overvallen

Op woensdagochtend hebben twee nepbezorgers geprobeerd een woning te overvallen aan de Jan Olphert Vaillantlaan in Amsterdam. Hierbij is niemand gewond geraakt en geen buit gemaakt.

Rond 09.20 uur ging de deurbel en dacht de bewoner dat twee bezorgers voor de deur stonden. Eén van hen droeg namelijk een jas van een bezorgingsdienst. Als de bewoner de deur opende, probeerde één van de mannen direct naar binnen te dringen. De man duwde de voordeur zo hard als hij kon terug en zag toen een bijl in de gang. Toen de man deze pakte, gingen de zogenaamde pakketbezorgers er als een speer vandoor. De bewoner rencd achter het duo aan, echter raaktd hij hen kwijt op de Johan Lulofstraat. Het slachtoffer liep terug naar zijn woning en zag dan de mannen op een scooter de Gerard Hulst van Keulenstraat uitrijden.

Cornelis Zillesenlaan

Meer dan vermoedelijk zijn de overvallers ook over de Cornelis Zillesenlaan gerend. Hier zag een schilder namelijk twee mannen rennen achtervolgd door een man en hoort iemand om hulp roepen. De schilder zag dat de mannen de Gerard Hulst van Keulenstraat inrennen in de richting van een rood/bruine scooter. Daar probeerde hij hen tegen te houden, kreeg toen een vuurwapen op zich gericht. Toen besloot hij verstandig het stel te laten gaan en zag dat de twee op de scooter stapten en de Pieter Holmstraat in rijden. Uiteindelijk is het duo gevlucht in de richting van het Diemerpark gevlucht.