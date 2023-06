Grote hoeveelheid lachgastanks aangetroffen

Ruim 200 flessen lachgas

Aanleiding van het openen van de garagebox aan de Basicweg was een onderzoek dat eerder die nacht plaatsvond. De politie vond in de garagebox een enorme hoeveelheid lachgastanks, veel nog in de verpakking. De ruim 200 flessen lachgas zijn in beslag genomen. De straatwaarde van de flessen wordt geschat op ruim € 15.000. Ook een bromfiets die vermoedelijk gestolen is werd in beslag genomen.