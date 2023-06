Jongen (17) veroordeeld voor dodelijk steekincident bij school in Hoorn

De rechtbank Noord-Holland heeft een 17-jarige jongen veroordeeld omdat hij een 14-jarig slachtoffer met een mes heeft neergestoken. Dit gebeurde op 26 oktober 2022 in Hoorn bij de school van het slachtoffer. Op 30 oktober 2022 is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden. De rechtbank heeft de jongen voor doodslag een jeugddetentie van 14 maanden en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd. Ook moet hij aan de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding van 20.000 euro per persoon betalen.

Steekincident

De verdachte en het slachtoffer waren bekenden van elkaar en hebben op enig moment kleding geruild. Korte tijd later wilde het slachtoffer zijn broek weer terug hebben. De verdachte ging daar niet in mee, waarna een ruzie tussen hen is ontstaan. Op 24 oktober 2022 kwam het tot een gevecht tussen de twee. De verdachte heeft daarna toegezegd de broek terug te zullen geven. Later die avond wilde hij dit niet meer doen.

Op 26 oktober 2022 wachtte de verdachte het slachtoffer op bij de uitgang van diens school. De verdachte heeft verklaard dat hij met het slachtoffer in gesprek wilde en dat hij een mes had meegenomen om zichzelf te kunnen verdedigen. Na een woordenwisseling gingen de twee jongens opnieuw met elkaar in gevecht. Tijdens het gevecht stak de verdachte het slachtoffer met een mes in de borststreek. Uiteindelijk is het slachtoffer vier dagen later aan zijn verwondingen overleden.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Hij heeft in een opwelling met een messteek de toekomst van het slachtoffer weggenomen. Uit de slachtofferverklaringen die de zus en de moeder van het slachtoffer tijdens de zitting hebben voorgelezen, blijkt dat de familie van het slachtoffer het zwaar heeft met het verwerken van het veel te vroege verlies van hun dierbare. Het is extra wrang en moeilijk te verteren dat de hele aanleiding van de ruzie is gelegen in een simpele kledingruil, die het slachtoffer met zijn leven heeft moeten bekopen.

De steekpartij en de daaropvolgende eerstehulpverlening hebben verder grote indruk gemaakt op de ooggetuigen. De veelal minderjarige getuigen zijn ongevraagd geconfronteerd met een hele heftige gebeurtenis. Zij bevonden zich op een plek waar zij zich juist veilig hoorden te voelen: namelijk hun middelbare school. De rechtbank kan zich voorstellen dat de gebeurtenissen nog lang merkbaar zullen zijn op deze school. Ook in de samenleving is geschokt gereageerd op het steekincident en de dood van het slachtoffer. Er heeft onder andere een stille tocht voor hem plaatsgevonden, waaraan veel mensen hebben deelgenomen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf verder gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Uit onderzoeken blijkt dat de verdachte een angststoornis en een verstandelijke beperking heeft. Ook heeft hij een ouder-kindrelatieprobleem. Deze stoornissen zijn volgens deskundigen van invloed geweest op zijn gedragskeuzes tijdens het strafbare feit. De rechtbank volgt het advies van de deskundigen om het feit in verminderde mate aan de verdachte toe te rekenen.

Om de kans op herhaling te verlagen vindt de rechtbank het van groot belang dat de verdachte zo snel mogelijk wordt behandeld voor zijn problemen. Hiermee heeft de rechtbank rekening gehouden bij het opleggen van de jeugddetentie van 14 maanden. Daarnaast legt de rechtbank een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel op om de langdurige en intensieve behandeling van de verdachte te borgen en zijn ontwikkeling positief bij te sturen.