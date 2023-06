Suzuki kondigt jubileummodel Hayabusa aan

In 1998 introduceerde Suzuki de meteen al legendarische GSX-1300R. De Suzuki Hayabusa. Nu 25 jaar later heeft de Hayabusa een enorm sterke en exclusieve reputatie opgebouwd. Het 25-jarig bestaan van de Hayabusa vieren we dit jaar met een exclusief jubileummodel.