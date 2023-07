Luchtmachtcommandant: “Afschrikken, verdedigen en indien nodig keihard terugslaan”

“Afschrikken, verdedigen en indien nodig keihard terugslaan. We zullen wel moeten.” Deze woorden sprak luchtmachtcommandant luitenant-generaal André Steur afgelopen vrijdag op voormalig vliegveld Soesterberg.

Dit ter gelegenheid van de 70e verjaardag van het krijgsmachtdeel op 1 juli. Op deze datum is de militaire luchtvaart in Nederland zelfs nog 40 jaar ouder.

Met zijn uitspraak refereerde Steur aan de aanzienlijk veranderde wereld, 110 jaar na het leggen van het fundament. Net als toen is het luchtwapen er volgens hem nog altijd voor het overzicht en overwicht vanuit de lucht. “Maar dat is niet langer een keuze of experiment. De veranderende veiligheidssituatie vraagt om ons. Onze bondgenoten rekenen op ons”, aldus de Commandant Luchtstrijdkrachten.