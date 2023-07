Nog nooit was juni zo warm

Het was de warmste en zonnigste juni sinds 1901, het begin van onze metingen. De gemiddelde temperatuur was 19,4 °C tegen normaal 16,2 °C. Gemiddeld over het land scheen de zon 328 uren, normaal is 214 zonuren.

De eerste helft van juni werd bepaald door hogedrukgebieden boven de noordoostelijke Atlantische Oceaan of Scandinavië. De eerste twee dagen van juni was de stroming noordelijk en zorgden zwakke fronten voor bewolking, waardoor het vrij koel en bewolkt was. De laagste temperatuur 4,7 °C , werd op 3 juni in Nieuw Beerta gemeten. Daarna werd het geleidelijk warmer en was het iedere dag zonovergoten. De hoogste temperatuur van deze maand, 32,3 °C, werd op 11 juni gemeten in Hoek van Holland en Gilze-Rijen.

Nooit eerder zoveel zomerse dagen

Er waren in De Bilt nog nooit zoveel zomerse dagen in juni als dit jaar. De maand telde 16 zomerse dagen en 2 tropische dagen, normaal zijn dat er 5 en 1.

Recordzonnig en langdurig zonovergoten

Het was langdurig zonovergoten, met op veel dagen de maximale hoeveelheid zonneschijn. Het zonnigst was het aan de westkust met 336 uur zon in Vlissingen en Berkhout. In Deelen, op de Veluwe scheen de zon met 314 uur het minst. Dat is nog steeds ruim 115 uur meer dan normaal.

Dit jaar tot nu toe in top 5 droogste jaren

Met gemiddeld over het land 24 millimeter neerslag tegen normaal 66 millimeter was de maand zeer droog. In de kustprovincies viel plaatselijk niet meer dan 5-10 millimeter. Het zuidoosten en oosten was het natst. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is eind juni opgelopen tot ongeveer 170 millimeter. Een tekort van deze grootte komt normaal in minder dan 5% van de jaren voor.

Codes oranje vanwege onweersbuien en zware regen

Op 20 juni kreeg we te maken met zware onweersbuien, waarvoor in het hele land code oranje uitstond. De neerslag verschilde sterk van plaats tot plaats. Op veel plaatsen viel niet meer dan ongeveer 5 millimeter en op enkele plaatsen viel 25-40 millimeter. Op 22 juni trok een storing over het land. In Limburg gold code oranje vanwege zware regen. Daar viel ongeveer 30 millimeter, in de Achterhoek en Twente viel plaatselijk 40-65 millimeter.