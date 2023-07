Code rood ingetrokken, veel schade aangericht door storm Poly

In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied zullen de hele ochtend zware windstoten plaatsvinden vanwege storm Poly. De zware tot zeer zware windstoten hebben snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur. Voor die provincies is door het KNMI ook code rood afgegeven.

Voor de provincies Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe, Groningen en het Waddengebied is code oranje afgegeven omdat ook zware windstoten worden verwacht. Het KNMI verwacht dat in de loop van de middag de westenwind weer zal afnemen.

update 09.30 uur

In Amsterdam ligt het hele tramverkeer plat door bovenleidingen die stuk zijn gegaan door omvallende bomen. Landelijk gezien zijn er ook bovenleidingen van het treinverkeer beschadigd door omvallende bomen.

Update 10.00 uur

In grote delen van Noord-Holland en Flevoland vallen de bomen bij bosjes om. Voor zover bekend is er één vrouw gewond geraakt door de gevolgen van de storm. Op Schiphol wordt een groot deel van de vluchten geschrapt vanwege de storm.

Update 14.00 uur

Het KNMI heeft woensdagmiddag om rond 13.30 uur de landelijke Code Rood ingetrokken. 'Vanmiddag geldt er nog wel in het noorden code oranje voor storm Poly', zo meldt het KNMI.

Windstoten

'Vanmiddag komen in het noorden nog (zeer) zware windstoten van 100-120 km/u voor waarvoor code oranje van kracht is. De wind waait uit het westen. In de loop van de middag neemt de wind verder af', aldus het KNMI.

Code geel Flevoland en Overijssel

In Flevoland en Overijssel is een code geel van kracht voor zware windstoten tot ca. 80 km/uur. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Heerenveen

Storm Poly heeft ook al in het hoge noorden de nodige schade aangericht. Ook hier gaat het vooral om omgewaaide bomen die schade hebben aangericht aan omliggende woningen zoals op onderstaande foto's uit Heerenveen is te zien. Woensdagmiddag trekt storm Poly over de noordelijke provincies en zal daarna Nederland verlaten.