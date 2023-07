Trambestuurder bekneld door ongeval in Amsterdam

Op de Piet Heinkade in Amsterdam heeft zich woensdagmorgen een ernstig ongeval voorgedaan tussen een busje en een tram.

Door nog onbekende oorzaak kwamen beide met elkaar in botsing waardoor de tram uit het spoor liep en tegen een paal tot stilstand kwam. De bestuurder van de tram raakte door de aanrijding bekneld en moest door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd worden. Met onbekend letsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. De toestand van de bestuurder van het busje is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval