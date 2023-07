Code Oranje en Geel voor zware onweerbuien zondagmiddag

Het KNMI heeft code oranje en geel afgekondigd voor zware onweersbuien die zondagmiddag en -avond over het land trekken. Het KNMI verwacht de stevige onweersbuien vooral in het oosten en zuidoosten van het land.

Onzeker

'Vanmiddag trekken er stevige onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Hiervoor staat er in het oosten en zuidoosten code oranje uit. In de rest van het land geldt code geel. Waar de zwaarste buien precies zullen voorkomen is nog onzeker', aldus het KNMI.

Onweer, hagel en zware windstoten

Bij de buien is er kans op hagel, vooral in het oosten en zuidoosten mogelijk ook grote hagel. Ook kunnen windstoten voorkomen van 60-75 km/u, in het oosten en zuidoosten mogelijk zware windstoten van 75-100 km/u.

Rondvliegende voorwerpen en omvallende bomen

Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van grote hagelstenen, blikseminslag en als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Bovendien kan er in korte tijd veel neerslag vallen, hierdoor kan plaatselijk wateroverlast ontstaan. De buien verlaten het noordoosten later vanavond.