Nog een verdachte aangehouden in onderzoek naar dodelijk schietincident Vlaardingen

Zaterdag is een 24-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke schietincident in Vlaardingen waarbij een 30-jarige man is overleden. 'Het onderzoek naar de toedracht van het schietincident gaat onverminderd door', zo heeft de politie laten weten.