Belg die opblaaspalm jatte blijkt nog 18 jaar cel 'tegoed' te hebben

Een 34-jarige man uit België is afgelopen zaterdag tegen de lamp gelopen doordat hij zelf nogal opvallend met een grote opblaaspalm onder zijn arm in het Brabantse Geldrop over straat liep. Dit meldt de politie woensdag.

Opblaaspalmboom

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats viel op omdat hij rond 22.00 uur over de Nieuwendijk liep met een grote opblaaspalmboom onder zijn arm. 'Vermoedelijk had hij die weggenomen bij het beachvolleybaltoernooi dat die dag in Geldrop werd georganiseerd', aldus de politie.

Celstraf in België van 18 jaar

De 34-jarige man gaf dat ook direct toe en de boom kon meteen worden terugbezorgd bij de organisatie. Toen de collega’s echter zijn gegevens controleerden, bleek dat hij in België nog een lange celstraf open had staan: hij heeft daar een straf van 18 jaar gekregen in een zaak die draait om de dood van een man uit Zonhoven in 2016.

Aanhouding en overlevering

De man is uiteraard aangehouden en inmiddels in overleveringsdetentie geplaatst. De procedure voor zijn overlevering aan België is daarmee opgestart.