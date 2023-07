Overvallers juwelierszaak schieten en slaan met bijl vitrines stuk

In het Brabantse Halsteren is woensdagmiddag rond 14.00 uur een gewelddadige overval gepleegd. Dit meldt de politie woensdag.

Geschoten en met bijlen vitrines vernield

'Bij de overval werd geschoten en zijn met bruut geweld vitrines vernield. De politie heeft met alle beschikbare eenheden tevergeefs naar de daders gezocht. Wel is inmiddels de vluchtauto aangetroffen. Er zijn twee burgernet berichten en een afloopbericht verstuurd waarbij de hulp van de deelnemers werd gevraagd', aldus de politie

Vuurwapens en bijl

Drie daders gewapend met geweren en een bijl stapten de winkel binnen en vernielden meerdere vitrines. Buiten stond de vluchtauto met een vierde dader paraat. Er zijn sieraden buit gemaakt. Er is ook bij de overval geschoten, maar er raakte niemand gewond.

Vluchtauto aangetroffen

De overvallers vluchtten in een zwarte Renault. Een alerte burgernetdeelnemer zag de auto een uur na de overval op een parkeerplaats in Lepelstraat staan en waarschuwde de politie. De auto is veilig gesteld en wordt op sporen onderzocht. Het gaat om een gestolen auto met daarop ook elders gestolen kentekenplaten. De politie vermoedt dat de daders daar overgestapt zijn in een ander voertuig.