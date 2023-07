Sigrid Kaag stelt zich niet beschikbaar als kandidaat voor lijsttrekkerschap D66

D66-leider Sigrid Kaag stelt zich niet kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de komende Tweede Kamer verkiezingen. Dat heeft Kaag donderdag bekendgemaakt. 'In alle vertrouwen geef ik daarom het stokje over', stelt Kaag.

Tweede partij van het land

'Er lagen grote opgaven voor Nederland toen ik mij in juni 2020 kandideerde voor het lijsttrekkersschap van D66. Met een campagne voor een tolerante en open samenleving met een échte blik op de wereld werden we de tweede partij van het land. Het voelt als de dag van gisteren', schrijft Kaag.

'Val kabinet was onnodig'

'De val van het kabinet was onnodig en betreurenswaardig. Er liggen nog altijd grote opgaven voor Nederland. Nu er nieuwe verkiezingen komen, zullen we opnieuw met ons verhaal naar de kiezer gaan. Met een positief verhaal dat uitdaagt, verbindt en het landsbelang voorop stelt. Dat is D66. Dat is wie wij zijn', schrijft Kaag.

'Zware wissel op mijn gezin'

'Velen van jullie hebben me gevraagd de verantwoordelijkheid van het politiek leiderschap nogmaals op me te nemen. Jullie steun en aanmoediging raken me. Voor mij ging de afgelopen periode naast liefde en waardering ook gepaard met haat, intimidatie en bedreiging. Dat trok een zware wissel op mijn gezin. Voor mij was het soms moeilijk, maar te dragen. Voor mijn gezin is dat anders, te meer een nieuwe periode van verantwoordelijkheid nemen nog vele jaren zou duren', schrijft Kaag.