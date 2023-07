Tweede aanhouding voor explosie bij shisha lounge

De Tongelresestraat in Eindhoven werd vorig jaar oktober opgeschrikt door een enorme knal. Bij een shisha lounge was namelijk een explosief tot ontploffing gebracht. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar het had ook heel anders kunnen aflopen. De ontploffing leverde veel schade op. De recherche onderzoekt de zaak en dat leidde vandaag tot de aanhouding van een 19-jarige man uit Amsterdam op verdenking van betrokkenheid bij dit incident.