Kachelmonteurs stuiten op meerdere vuurwapens in kelderbox Rotterdam

De politie heeft woensdagmiddag melding gekregen van verwarmingmonteurs dat er wapens en munitie gevonden waren in een kelderbox aan de Herman Bavinckstraat in Rotterdam. 'In de kelderbox bevindt zich een stadsverwarmingsinstallatie', zo meldt de politie donderdag.

Wapens en munitie

'Monteurs van een energiebedrijf stuitten bij hun reguliere werkzaamheden op de wapens en munitie en maakten melding. De politie heeft alle wapens in beslaggenomen en doet onderzoek', aldus de politie.

Ook groot contant geldbedrag

Net na 14:00 uur krijgt de politie melding van een energiebedrijf dat de monteurs op een wel heel bijzondere vondst zijn gestuit. Het blijkt om meerdere vuurwapens te gaan. Ook wordt er een groot contant geldbedrag en munitie aangetroffen. Alle spullen zijn in beslaggenomen voor onderzoek. Bij vuurwapens wordt o.a. onderzoek gedaan naar of deze mogelijk zijn gebruikt bij eerdere schietincidenten.

Getuigen gezocht

Ook doet de politie onderzoek naar wie verantwoordelijk is/zijn voor deze wapens in de technische ruimte. Daar kan de politie ook hulp van omwonenden bij gebruiken. Heeft u informatie of verdacht gedrag gezien in de omgeving? Of zag u verdacht veel activiteit rondom bepaalde tijdstippen? Neem dan (anoniem) contact op met de politie.