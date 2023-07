Man te water overleden

In Maastricht raakte vrijdagavond een persoon te water ter hoogte van de Maaspromenade. Ondanks de inzet van brandweerduikers, is de persoon overleden.

De hulpdiensten kregen rond 21.35 uur de melding van een persoon te water. Twee andere personen wilde het slachtoffer uit het water halen en sprongen ook in het water. Deze werden snel weer uit het water gehaald. De brandweer haalde de derde persoon uit het water. De 23-jarige man uit Maastricht is nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.

Na het incident startte de politie een onderzoek en al snel bleek er mogelijk een conflict te zijn geweest voordat het slachtoffer in het water terecht kwam. Getuigen hadden een duidelijk signalement en via cameratoezicht werd de persoon getraceerd. De 58-jarige man uit Maastricht werd op de Bosscherweg aangehouden. Hij zal worden gehoord over zijn aandeel in het incident.