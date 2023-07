Auto tegen boom bij eenzijdig verkeersongeval op de Houtsestraat in Sint-Oedenrode

Maandagavond rond 20.15 uur heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op de Houtsestraat in Sint-Oedenrode. Ter plaatste was een automobilist met zijn personenauto tegen een boom gereden.

Gewond

Een ambulance en een motoragent kwamen ter plaatste. Over de verwondingen van het slachtoffer is niks bekend. Een buurtbewoner sprak over twee inzittenden in de auto, maar dit heeft de politie (nog) niet bevestigd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.